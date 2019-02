Vrouw (46) sterft na etentje in Spaans sterrenrestaurant 23 februari 2019

Een 46-jarige vrouw is overleden na een etentje in sterrenrestaurant Riff in het Spaanse Valencia. Ze ging er vorige week eten en stierf enkele dagen nadien thuis. Ook haar man en zoontje van 12, die haar in het restaurant vergezelden, werden ziek. Zij zijn intussen aan de beterhand.

