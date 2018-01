Vrouw (44) sterft op voetpad na nachtelijke ruzie 00u00 0

In Gentbrugge is in de nacht van zaterdag op zondag rond middernacht een vrouw overleden op het voetpad. Hoe ze om het leven kwam, is voorlopig nog onduidelijk. Rond middernacht hoorden omwonenden geroep op straat dat klonk als een hevige ruzie. Even later werden de hulpdiensten verwittigd omdat de 44-jarige vrouw bewusteloos op het voetpad lag. Reanimatie mocht niet baten: ze overleed ter plaatse. Het parket beschouwt het overlijden als verdacht. Volgens een buurtbewoonster sloeg de politie verderop in de straat een man in de boeien, maar het parket kan nog niet bevestigen of die verantwoordelijk is voor het overlijden of betrokken was bij de ruzie. (WSG)