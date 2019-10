Exclusief voor abonnees Vrouw (44) dood teruggevonden in bad 02 oktober 2019

Een 44-jarige vrouw is maandagochtend dood teruggevonden in bad in een appartement in Kapelle-op-den-Bos. Layla, van Marokkaanse afkomst, werd daar aangetroffen door haar 60-jarige vriend. Aanvankelijk vermoedden de speurders dat hij iets met de dood van de vrouw te maken had, omdat de wetsdokter niet kon uitsluiten dat ze met geweld om het leven was gebracht. De man werd opgepakt en verhoord, maar is gistermiddag vrijgelaten. Uit de eerste resultaten van de autopsie blijkt niet dat Layla vermoord is. Haar vriend is wel in verdenking gesteld voor schuldig verzuim. (RDK/SVHM/BJM/IBO)