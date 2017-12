Vrouw (38) wordt oma en bevalt van drieling in enkele uren tijd 00u00 0

Een vrouw van 38 uit Jeruzalem is in een paar uur tijd oma geworden én zelf bevallen van een drieling. De Arabische heeft nu elf kinderen. Haar oudste zoon, die 22 jaar oud is, werd maandag vader. Het eerste kleinkind van de vrouw kwam ter wereld in het bevallingskwartier waar ook zij zelf enkele uren later werd binnengebracht. "Ik was in de 33ste week, te vroeg dus", zei de vrouw. Na een keizersnede stellen de moeder en haar drie zoontjes het goed. (SVB)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee