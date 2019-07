Exclusief voor abonnees Vrouw (29) aangehouden voor toedienen overdosis aan partner 24 juli 2019

Een 29-jarige vrouw uit Bredene zit in de cel op verdenking van schuldig verzuim en het toedienen van fentanyl aan haar partner (35), nadat die vorige week overleed aan een overdosis. De vrouw belde pas dagen later de hulpdiensten en dacht naar eigen zeggen dat hij nog zijn roes aan het uitslapen was. Het koppel uit Bredene had in de nacht van vorige week dinsdag op woensdag drugs genomen. De man had na het innemen van een cocktail van slaapmiddelen ook fentanyl gerookt, een sterk verdovend middel dat normaal gezien in pleistervorm wordt toegediend en enkel op voorschrift verkrijgbaar is. Pas op vrijdagmorgen belde C.F. de hulpdiensten. De opgeroepen hulpdiensten en politie konden enkel het overlijden vaststellen. De vrouw verklaarde dat haar partner zich op donderdag nochtans had gedraaid in zijn slaap. (BBO)

