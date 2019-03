Vrouw (26) op bromfiets doodgereden door beschonken bestuurder 18 maart 2019

00u00 0

Een 26-jarige vrouw uit Brugge is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval in Assebroek. Emmy De Vos botste, op weg naar haar werk in het AZ Sint-Lucas, met haar bromfiets frontaal tegen een aankomend voertuig. De bestuurder (30) van de wagen legde een positieve ademtest af en reed wellicht te snel. Het parket benadrukt wel dat er geen sprake was van dronkenschap.