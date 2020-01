Exclusief voor abonnees Vrolijke kikkerparade VOORGELEZEN 11 januari 2020

00u00 0

Geestig, informatief en om je ogen op uit te kijken: zo hebben we onze prentenboeken het liefst. Bekroond schrijver en New York Times-illustrator Owen Davey maakte met 'Haai ahoi!', 'Allemaal apen', 'Knettergek van kevers' en 'Wild van katten' al vier pareltjes vol beesten, en voegt daar nu met 'Coole kikkers' een vijfde aan toe. Op een beperkt aantal pagina's (amper 36) vat Davey alles samen wat je nog niet (of misschien wel) wist over kikkers. Dat sommige zo groot zijn als een pasgeboren baby en andere dan weer op je vingernagel passen bijvoorbeeld, dat er paarse soorten bestaan die hun hele leven ondergronds doorbrengen, en dat ze hun prooi in zijn geheel naar binnen spelen. Met zijn bekende klare-lijntekeningen die zó in een kadertje kunnen en leuke teksten boordevol weetjes, duik je een fascinerend universum vol wonderlijke wezens in.

