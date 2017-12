Vrolijke kerst, dat zeg je met een dansende kerstboom 00u00 0

Van familiefoto's met rode mutsen tot filmpjes met dansende kerstbomen: voor onze kerstwensen hebben eenvoudige sms'jes stilaan afgedaan. "Steeds meer Belgen sturen die wensen via Facebook, Twitter, Instagram of WhatsApp", vertellen de operatoren. En dat zie je aan het dataverbruik. Bij Proximus steeg dat op kerstavond met liefst 83 procent tegenover vorig jaar, tot in totaal 59.159 gigabyte. Ook bij Orange werden 50 procent meer data verbruikt, bij Telenet 57 procent.

