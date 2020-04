Exclusief voor abonnees Vroegtijdig einde van competitie is geen primeur 03 april 2020

Dat onze voetbalcompetitie vroegtijdig wordt stopgezet, is hoogst uitzonderlijk, maar ook weer geen primeur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het seizoen twee keer voor de voorziene termijn gestaakt. In 1940 was de competitie bijna halfweg toen de oorlog roet in het eten gooide. Lierse stond op dat moment aan de leiding, voor Antwerp en AA Gent. Ook in 1945 was de oorlog spelbreker. Met 19 van de 22 matchen gespeeld, stond Anderlecht op kop. KV Mechelen volgde op twee punten, met weliswaar twee wedstrijden minder op de teller. Enkele clubs verkozen dat jaar trouwens niet deel te nemen aan de competitie. Noch in 1940, noch in 1945 werd er een officiële kampioen aangeduid. (KDC)