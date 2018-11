Vroege aftrap door winteruur 07 november 2018

Anderlecht speelt morgen al om 16.50 uur. Dat ongebruikelijke tijdstip is te wijten aan het winteruur in Turkije. Normaal moest de wedstrijd afgetrapt worden om 21 uur Belgische tijd. In Istanboel is het dan twee uur later. Dat zou te laat zijn, waardoor de match meer dan vier uur werd vervroegd om uit het vaarwater van de wedstrijden om 18.55 uur te blijven.