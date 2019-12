Exclusief voor abonnees Vroege achterstand weggeveegd in twee warme minuten 05 december 2019

00u00 0

KVK haalt voor de tiende keer in dertien jaar de kwartfinale. Daarvoor volstonden twee warme minuten in een koud huis. Voor Vanderhaeghe en zijn team een behoorlijke opsteker na de 1 op 18 in de competitie. Zo'n achttienhonderd toeschouwers - waaronder twaalf van Eupen - trotseerden de kou om een waardeloze eerste helft te bekijken waarin het enige doelpunt 'uit de lucht viel'. De vrije trap van Schouterden kwam met een gelukje voor de voet van Marreh en die trapte de bal via het been van Kagelmacher buiten het bereik van Jakubech.

