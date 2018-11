Vrijwilligers voor Zoëfoon gezocht 20 november 2018

De Zoëfoon is een gloednieuw initiatief van het OCMW Zonnebeke. De Zoëfoon belt zorgbehoevenden en senioren één keer per week op voor een fijn gesprek. Hiervoor gaat het OCMW op zoek naar vrijwilligers om op een vast tijdstip de geïnteresseerden op te bellen. "Op die manier gaan die vrijwilligers de strijd aan met eenzaamheid", aldus OCMW-voorzitter Maria Vander Meiren (Inspraak). "Ze zijn een luisterend oor en bouwen een vertrouwensband op. We geven een vrijwilligersvergoeding en opleiding. De geïnteresseerden worden telkens op hetzelfde moment opgebeld. Ze hoeven niets te betalen." Het zorgnetwerk Zoë bestaat eveneens uit een vervoers- en boodschappendienst, ze organiseert ook verjaardagsbezoekjes bij 85-plussers en tweewekelijks tafel je gezellig in het dorpsrestaurant in het GC van Geluveld. Info over het Zorgnetwerk Zoë: 051/48.06.11. (DBEW)

