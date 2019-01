Vrijwilligers mogen cadeautje aanvaarden 30 januari 2019

00u00 0

De 1,2 miljoen vrijwilligers die zich in ons land inzetten voor een vereniging, mogen binnenkort af en toe geschenken aannemen. Dat staat in het nieuwe statuut dat minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hebben uitgewerkt en dat gisteren gestemd werd in de Kamercommissie. Bedoeling is dat het statuut in werking treedt voor april van dit jaar.