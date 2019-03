Vrijstaande villa in Viane is € 440.000 waard JOUW HUIS GESCHAT 09 maart 2019

00u00 0

De makelaar: Kristian Nobels van Immo Nobels ging ter plaatse langs voor een schatting. "Ik heb de villa getaxeerd op 440.000 euro. Bij een effectieve verkoop vind ik een vraagprijs van 465.000 euro een realistisch startbedrag. Mijn schatting ligt in de buurt van de 450.000 euro die de eigenares in gedachten had."

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN