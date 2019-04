Exclusief voor abonnees Vrijspraak voor zoon Vanhamel? "Hij heeft zijn naam niet mee" 10 april 2019

Het Openbaar Ministerie heeft de vrijspraak gevorderd voor de 30-jarige zoon van ex-gangster Danny Vanhamel in een dossier rond verkeersagressie. Op 1 april 2016 zat de Zonhovenaar op de passagiersstoel toen een inhaalmanoeuvre van zijn kompaan leidde tot een conflict met een passant. Vanhamel junior zou samen met de chauffeur zijn uitgestapt en slagen hebben uitgedeeld. Het slachtoffer vertelde aan de rechter dat hij "niet kon zien wie de tweede slag uitdeelde. Mogelijk was het niet Vanhamel. Hij heeft zijn naam natuurlijk niet mee, al wist ik pas dat hij betrokken was toen ik de uitnodiging van de rechtbank ontving." Volgens de procureur is er een gebrek aan bewijs tegen Vanhamel. Vonnis op 7 mei. Vorige week haalde zijn vader nog het nieuws door een kapelletje te slopen. (BVDH)

