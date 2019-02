Vrijspraak voor gevangenisdirectie na zelfdoding in Turnhout 22 februari 2019

Een proces rond een soortgelijke zelfdoding in de gevangenis van Turnhout heeft in april vorig jaar al uitgewezen hoe moeilijk dergelijke incidenten te vermijden zijn. Op 3 juli 2015 stapte Dave V. uit het leven door zich in zijn cel te verhangen. De vader van drie kinderen had twee maanden voordien zijn vrouw doodgestoken, omdat zij hun relatie wilde beëindigen. Daarna had hij pillen geslikt, maar de zelfmoordpoging mislukte. Toen hij in de gevangenis belandde, werd ook hij onder bijzondere bewaking geplaatst. Volgens zijn advocaten is de man de bewuste nacht te weinig gecontroleerd. Maar V. had zijn wanhoopsdaad gemaskeerd door zijn kussen en dekens zo te schikken dat het leek alsof hij lag te slapen. Dat heeft ertoe geleid dat de rechtbank de gevangenisdirectie uiteindelijk vrijsprak. (JVN/KSN)

