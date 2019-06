Exclusief voor abonnees Vrijspraak na ongeval, en toch is beklaagde niet blij 04 juni 2019

Een beklaagde die nochtans was vrijgesproken in een zaak rond een verkeersongeval, is gisteren razend de rechtszaal uitgebeend. De zoon van de 52-jarige man uit De Panne moet immers wél terugkomen, want de rechter geloofde hun verhaaltje niet. De vader beweerde dat hij de BMW in de prak gereden had en niet zijn zoon - die wellicht gedronken had. "Dit is hier geen Leugenpaleis, hé. Proficiat, meneer: u kunt gaan. Maar uw zoon zullen we terugzien", aldus de rechter. (JHM)