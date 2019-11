Exclusief voor abonnees Vrijheid 18 november 2019

Roken is absoluut niet gezond. Vapen is niet gezond. Met de auto rijden vervuilt. Mijn hout in de tuin opbranden, wat een misdaad. Te veel koeien in de wei, ook een probleem. Brouwerijen rijzen als paddenstoelen uit de grond, en toch is alcohol taboe. Te hard rijden op autowegen, hallo zeg,100 km per uur is meer dan voldoende. Nochtans worden er auto's geassembleerd die zonder moeite boven de tweehonderd per uur rijden. Momenteel ben ik te moe om verder te gaan want dan vul ik een volledig blad van de krant. Stop met deze regeltjes en laat ons onze vrijheid, dat is een fundamenteel recht heb ik altijd geleerd.

Roger Piessens, Oppuurs

