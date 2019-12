Exclusief voor abonnees Vrijgesproken spoedarts sleept Belgische staat voor rechter 06 december 2019

Kris Permentier, de spoedarts die vorige week in beroep werd vrijgesproken voor de moord op zijn echtgenote, wil eerherstel. Hij sleept de Belgische staat voor de rechter omdat hij in eerste instantie schuldig was bevonden. Dat schrijven de Mediahuis-kranten. Permentier werd beschuldigd van poging tot moord op zijn vrouw. Die werd in juli 2009 een eerste keer naar het ziekenhuis gebracht met een hoge dosis insuline in het bloed. Toen kon ze nog gered worden, maar op 6 oktober 2009 overleed ze door orgaanfalen. Volgens de rechtbank in Oudenaarde had de spoedarts haar tot twee maal toe vergiftigd. Hij kreeg 24 jaar cel, maar ging - met de steun van de familie van zijn vrouw en zijn kinderen - in beroep.

