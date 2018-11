Vrijgesproken Asia Bibi kan asiel vragen in ons land 06 november 2018

Asia Bibi, de christelijke Pakistaanse vrouw die onlangs door het hooggerechtshof in haar land is vrijgesproken van godslastering, komt mogelijk in aanmerking voor asiel in ons land. Kamerlid Peter Luykx (N-VA) had daartoe een oproep gelanceerd richting minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Nu zegt ook het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dat de vrouw daartoe het juiste profiel lijkt te hebben. Bibi zat zo'n acht jaar in een Pakistaanse dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met buren. Haar vrijspraak leidde na een oproep van de radicaalislamitische partij TLP tot hevige protesten die dagenlang duurden. Ondertussen heeft de echtgenoot van Asia Bibi asiel aangevraagd in de Verenigde Staten, Canada en Groot-Brittannië. De familie mikt dan ook eerder op die landen. Bibi's advocaat vluchtte vrijdag al naar Nederland. (SPK)

