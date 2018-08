Vrijgeleide naar tweede week? 31 augustus 2018

Goede prestatie van David Goffin (ATP 10) in de tweede ronde van de US Open. Ondanks een iets mindere tweede set haalde hij het uiteindelijk nog redelijk vlot met 6-2, 6-7, 6-3, 6-2 van Robin Haase (ATP 49). In deze derby - Haase resideert in Turnhout - ging de 27-jarige Luikenaar meteen door de service van zijn tegenstander en bleef hij mooi de controle bewaren in de eerste set. In set twee kroop er iets meer afval in zijn tennis, hij kwam nog wel terug van een 2-5-achterstand maar zag dan Haase een sterke tiebreak afleveren. Goffin bleef evenwel gefocust en ging weer direct door de opslag van onze halve landgenoot. Toen Haase ook nog eens zijn enkel bezeerde in het midden van de derde set was de buit vrijwel binnen. In net iets minder dan drie uur ging Goffin naar de derde ronde van Flushing Meadows. Daarin treft hij opnieuw een haalbare kaart, Jan-Lennard Struff (ATP 58). Twee keer eerder stond Goffin tegenover de Duitse reus (1m96) en twee keer moest hij geen set afgeven. Dit lijkt dan ook min of meer een vrijgeleide naar de tweede week. (FDW)

