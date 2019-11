Vrijgelaten verdachte campingmoord moet zich aan 19 voorwaarden houden BJM

12 november 2019

05u00 1 De Krant In het dossier van de campingmoord in Middelkerke heeft het gerecht de 32-jarige Romuald V. vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt zijn advocaat Filip De Reuse.

Op 7 december 2017 ontdekte een politiepatrouille in de koffer van een Seat Ibiza het lichaam van de 37-jarige Mihael Parrent. Hij was net niet onthoofd. Volgens de wetsdokters overleed de vader van een jong dochtertje omdat zijn keel werd overgesneden van zijn linker- tot rechteroor. Uit het onderzoek bleek dat de man een vreselijke dood stierf op camping Marva III in Middelkerke: het slachtoffer werd mishandeld met blote vuisten, barbecuevorken, een vleesspies, keukenmessen en kookpotten. Alles samen werden vijf betrokkenen gearresteerd, onder wie Romuald V. Hij geeft toe dat hij aanwezig was bij de moord, maar zegt dat hij het slachtoffer niet aanraakte. Meer nog: Romuald V. verklaarde dat hij heeft geprobeerd de twee doders te stoppen. En dat hij daarbij gewond geraakte. Eén van de twee doders spreekt dat tegen.

De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling besliste eind vorige week Romuald V. vrij te laten onder voorwaarden. Alles samen moet hij zich aan 19 voorwaarden houden. Naast de traditionele voorwaarden als geen contact met andere verdachten, moet Romuald V. zich onder andere aan een avondklok houden en mag hij het land niet verlaten.

Zijn advocaat Filip De Reuse reageert tevreden: "Mijn cliënt houdt al van in het begin vol dat hij niet betrokken was bij de moord zelf. Hij heeft twee personen gebeld om het lichaam te verbergen en neemt op dat vlak zijn verantwoordelijkheid." Er zitten nog twee verdachten in de cel. (BJM)