Vrijgelaten terroristenleider wil Yasmine (4) nog niet laten gaan 20 augustus 2018

In Syrië is de Franse terroristenleider Omar 'Omsen' Diaby vrijgelaten. Hij was een week geleden opgepakt door Hayat Tahrir As-Sham (HTS), een rivaliserende groep die zijn regio controleert. Diaby staat aan het hoofd van de militie die de ontvoerde Brusselse kleuter Yasmine Atid (4) gevangenhoudt, en zijn arrestatie gaf een beetje hoop dat het meisje met haar moeder in België herenigd kan worden. Volgens die moeder heeft een islamitische rechtbank van HTS zich immers voor de terugkeer van Yasmine uitgesproken. Maar Diaby betwist dat nu weer. "Het verbaast ons om dat te horen", zei zijn woordvoerder ons gisteren - waarmee hij impliciet te kennen gaf dat zijn militie nog geen plannen heeft om Yasmine te laten gaan. (GVV)

