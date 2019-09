Exclusief voor abonnees Vrijgelaten Dennis Black Magic geeft meteen een complimentje aan mooiste vrouw van Vlaanderen 07 september 2019

"Om het met de legendarische woorden van AC/DC te zeggen: Back in Black." Met die woorden liet Dennis 'Black Magic' Burkas gisteren zelf via Facebook weten dat hij is vrijgelaten. De pornomaker zat een celstraf van 18 maanden uit omdat hij in 2014 vanuit de gevangenis twee meisjes van 14 en 15 aangezet zou hebben tot ontucht door hen seksueel getinte sms'jes te sturen. Feiten die hij zelf altijd ontkend heeft, maar waarvoor hij wel veroordeeld werd. De 18 maanden die hij doorbracht in de gevangenis spendeerde hij onder meer met het schrijven aan zijn eigen biografie. Wanneer die uitgebracht wordt, blijft een groot geheim. Ook onduidelijk is of er in de biografie een rolletje weggelegd is voor journaliste Danira Boukhriss Terkessidis. Want in de Facebookpost waarin Black Magic gisteren zijn vrijlating aankondigde, vertelde hij in één adem dat zij in zijn ogen "de mooiste vrouw van Vlaanderen" is. (IBO)

