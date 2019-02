Vrije tarieven moeten taxirit goedkoper maken 01 februari 2019

Ten laatste in 2020 verdwijnen de vaste taxitarieven, en bepalen de exploitanten zelf hun prijs. In het nieuwe Vlaamse taxidecreet dat gisteren in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, verdwijnt ook het quotum van één taxi per 1.000 inwoners, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. De Vlaamse regering hoopt met de ingrepen de taxi goedkoper te maken. Verder moet het nieuwe decreet ook de komst van nieuwe concepten en deelplatformen zoals Uber regelen. Eerder uitten de taxisector, de vakbonden en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten nog kritiek op het nieuwe decreet. Dat gaat nu ter goedkeuring naar de plenaire vergadering.

