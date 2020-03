Exclusief voor abonnees Vrijdagochtend op skireis vertrokken, gisteren al thuis 09 maart 2020

Een zestigtal skiërs die vrijdagochtend op shortski was vertrokken naar het Noord-Italiaanse Livigno, was gisteren al terug thuis. "We vernamen het nieuws van de quarantaine zaterdagnacht en hebben onze reizigers ingelicht", zegt Wim Crommen van de Limburgse reisorganisatie Snowtravel. "Iedereen heeft toen meteen beslist om de bus huiswaarts te nemen. Begrijpelijk: voor hetzelfde geld zaten ze nog tot 4 april vast in Italië." Hoewel ze hun skilatten amper hebben gezien, reageren de reizigers begripvol. "Ergens wisten we dat dit kon gebeuren", zegt Caroline Vermandel. "Of ik mij ga laten testen? Nee. De pistes en straten waren leeg, ik heb geen schrik voor een besmetting." Of ze hun geld terugkrijgen, moet de komende dagen duidelijk worden. (EWH)

