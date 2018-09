Vrijdag weten we tegen wie 05 september 2018

Europees kampioen Nederland, Zwitserland, Denemarken en België bikkelen in een barragestrijd om het allerlaatste Europese WK-ticket. Vrijdag wordt er in het Zwitserse Nyon geloot tegen wie de Red Flames zullen spelen in de halve finale (1 en 9 oktober). De winnaars daarvan spelen op 5 en 13 november de finale met als inzet deelname aan het WK 2019.