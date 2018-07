Vrijdag totale maansverduistering 23 juli 2018

Volgende vrijdag is er vanaf 21.30 uur anderhalf uur lang een totale maansverduistering te zien. Dat meldt de volkssterrenwacht Mira uit Grimbergen. De verduistering start al wanneer de maan nog diep onder de horizon steekt en is in ons land pas te zien als ze opkomt omstreeks 21.27 uur. Dat is nauwelijks enkele minuten voor het begin van de totaliteit van de verduistering. De maan zal subtiel rood-bruin kleuren, tot ze rond 23.15 uur weer beetje bij beetje uit de aardschaduw te voorschijn komt. Rond 00.20 uur is het spektakel voorbij. De laatste totale maansverduistering vond drie jaar geleden plaats.