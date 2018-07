Vrijdag steken we tandje bij 04 juli 2018

00u00 0

In Antwerpen steken ze vrijdag nog een tandje bij voor de kwartfinale. Zo komt er een tweede groot scherm op de Scheldekaaien. En als we 'groot' zeggen, bedoélen we ook groot: met een oppervlakte van 144 vierkante meter is het zelfs het grootste mobiele scherm ter wereld. Daardoor kunnen geen 10.000 maar 20.000 supporters de match in open lucht bijwonen. Er komen ook vier bijkomende WK-bars. "De bestaande locaties met groot scherm raakten verzadigd, waardoor niet iedereen de wedstrijd kon volgen. Met de uitbreiding van het fandorp worden die plekken nu deels ontlast", klinkt het bij de politie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN