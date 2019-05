Exclusief voor abonnees Vrijdag open training beloften 29 mei 2019

Met een bladblazer en een grasmachine in de hand: zo kondigden de jonge Duivels op sociale media hun open training aan. "We maakten Tubeke klaar voor jullie komst", zo luidde de boodschap. Om 17 uur gaan de deuren voor de supporters open, de U21 beginnen die dag met hun voorbereiding op het EK in Italië. Sporza en RTBF zenden de matchen uit op televisie. (PJC)

