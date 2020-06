Exclusief voor abonnees Vrijdag niet in tijdrit Zolder: "Te veel risico" 30 juni 2020

Campenaerts zal vrijdag dan toch niet in actie komen op het circuit in Zolder. Hij past voor de oefentijdrit, georganiseerd door Cycling Vlaanderen. "Ik vind het een mooi initiatief, maar het risico is te groot", zegt hij. "Tot 17 uur mogen auto's racen op het circuit, om 17.30 uur begint de jeugd aan zijn tijdrit, daarna volgen de vrouwen en de profs. Er wordt in beide richtingen gekoerst op het parcours (bij de passage aan de finish maken de renners een bocht van 180 graden, red.): het circuit in Zolder is 4 kilometer lang, ik weet niet hoe je zo'n afstand veilig kan inrichten als je maar een half uur de tijd hebt om hekkens en zo te plaatsen. De weg is overal breed, maar de twee chicanes voor en na de Sacramentsberg zijn gevaarlijk, zeker na de afdaling: renners gaan die bochten automatisch afsnijden, terwijl collega's van de andere kant komen. Ik hoop dat er geen botsingen van komen." (BA)

