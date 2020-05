Exclusief voor abonnees Vrijdag geen akkoord? Dan vraagt Genk nietigverklaring competitie 12 mei 2020

Het zou zomaar kunnen dat Club Brugge vrijdag de titel niét krijgt. Is er op de algemene vergadering van de Pro League geen meerderheid van 80% voor de stopzetting van het huidige seizoen en een nieuw format voor het volgende, dan wil Racing Genk stemmen over de nietigverklaring van de competitie. Komt het zover - en dat is realistisch, aangezien er bij elk voorstel dat nu op tafel ligt veel tegenkanting is - dan is er geen landskampioen, degradant of promovendus. Dan riskeert de Pro League wel rechtszaken van 1B-finalisten Beerschot en OH Leuven, want die lopen in dat scenario hun kans mis om volgend seizoen in 1A te spelen. Club Brugge zelf wil naar een eerste klasse met achttien. Dan is het kampioen en vervoegen Beerschot en OHL 1A, terwijl hekkensluiter Waasland-Beveren óók op het hoogste niveau zou blijven voetballen. Dat plan zorgde meteen voor onbegrip bij Standard. "Geen zakker? Dan ook geen kampioen", klinkt het in Luik. U begrijpt: het belooft een gespannen vergadering te worden, vrijdag. (PJC/KDZ/NVK/SK)

