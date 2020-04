Exclusief voor abonnees Vrijdag duidelijkheid over trouwfeesten 20 april 2020

00u00 0

Deze vrijdag moet duidelijk worden of huwelijksfeesten de komende maanden nog kunnen doorgaan. "Ik heb een groot inlevingsvermogen met de trouwers", zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) bij VRT. "Tot 3 mei zitten we sowieso nog in een fase waar huwelijksfeesten niet kunnen. Vormsels en communies zijn al uitgesteld tot het najaar, maar over de trouwfeesten moeten we nog beslissen." Eind deze week zal de Nationale Veiligheidsraad de knoop doorhakken. Die duidelijkheid zal welkom zijn voor alle koppels die van plan waren om in mei of juni in het huwelijksbootje te stappen, maar ook voor de eigenaars van trouwzalen en voor cateraars. Vorige week besliste de regering al dat grote evenementen tot eind augustus niet kunnen doorgaan. Vraag is of een trouwfeest onder die noemer zal vallen en of het verbod ook tot eind augustus zal lopen. (JBG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen