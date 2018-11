Vrij zonnig 22 november 2018

00u00 0

Vandaag is er eerst nog lokaal en hardnekkig ochtendgrijs, vooral in het westen van het land. Dieper in het binnenland gaat de dag meteen vrij zonnig van start. Uiteindelijk breekt overal de zon door en zijn er enkel wat hoge wolkenvelden. Rustig en droog weer, met maxima rond 6 graden.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN