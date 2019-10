Exclusief voor abonnees Vrij veel bewolking 28 oktober 2019

00u00 0

We beginnen de dag met best wel lage temperaturen. Het zal, dieper in het binnenland, lichtjes vriezen aan de grond en aan zee is het wat zachter met minima rond 6 graden. Overdag halen we maxima rond 12 of 13 graden. We krijgen wel wat zon, maar er hangt ook veel bewolking. Het blijft de hele dag droog en de wind waait zwak uit het noorden tot het noordoosten.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen

Meer over IJsland

weer