In het oosten begint de dag nog met wat zon, maar elders zit het meteen dicht. Uiteindelijk wordt het overal betrokken. Ook al blijft het meestal droog, een beetje lichte regen of wat motregen kan er altijd wel vallen uit dat dik pak wolken. Later op de dag zijn er ook een paar opklaringen. De maxima komen uit op gemiddeld 13 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen.

