Vrij, maar nog altijd verdacht VERTENTEN 17 november 2018

36 dagen heeft Bart Vertenten in de cel gezeten op verdenking van wedstrijdvervalsing. De 30-jarige scheidsrechter blijft verdacht, maar in afwachting van verder onderzoek mocht hij gisteren naar huis. Zijn vader en moeder haalden hem op aan de gevangenis van Hasselt. Vertenten stapte naar buiten met onder meer een paar sportschoenen, de biografie van de zanger van Eels en een studieboek over radiologie van het maag- en darmstelsel. Hij studeert normaal deze maand af als radioloog. Zijn werk in het ziekenhuis zou hij voorlopig behouden. (BJM)

