Vrij koud HET WEER 20 januari 2018

00u00 0

Vandaag wordt het grijs met regen, maar ook smeltende sneeuw. Het westen krijgt het vooral regen, in de Kempen kan er tijdelijk sneeuw vallen. Ten zuiden van Samber en Maas is het vooral sneeuw. Het is koud, met maxima die niet hoger komen dan 3 of 4 graden. In de hogere Ardennen blijft het vriezen. Er is weinig wind, die meestal zwak waait uit veranderlijke richtingen. Vannacht wordt het droog en komen er opklaringen vanuit het noordwesten. De minima komen rond het vriespunt of iets daarboven, waardoor het lokaal verraderlijk glad kan zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Ardennen

weer

Maas

Frankrijk

Samber

Maxima

Kempen

weersvoorspelling