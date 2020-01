Exclusief voor abonnees Vrij droog weekend 11 januari 2020

De activiteit in onze contreien neemt weer toe. Met het binnenkomen van regenzones, wordt het ook opnieuw wat zachter. De maxima liggen in het weekend rond 7 graden, vanaf dinsdag rond 11 graden. De nachten verlopen vorstvrij. Voorlopig is de winter dus niet van plan om op de voorgrond te komen.

