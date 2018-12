Vrieskou HET WEER 12 december 2018

00u00 0

Vandaag zijn er talrijke lage wolken in de ochtend en is het op veel plaatsen nevelig of mistig. Met negatieve temperaturen kan dit lokaal gladheid opleveren op de weg. Na het eerder traag opruimen van de nevel en mist, is er ruimte voor wat zon. Vooral na de middag kan de zon op de meeste plaatsen doorbreken. Met een zwak briesje uit een oostelijke sector wordt er koude lucht aangevoerd en het kwik haalt amper 3 graden.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Maxima

Ardennen

weer