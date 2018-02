Vriendschap in zwart-wit 14 februari 2018

Een aandoenlijke zwart-witfoto van een lachende babygorilla in de armen van een ranger in de brousse van Kameroen is uitgeroepen tot natuurfoto van het jaar. Het beeld werd door het Natuurhistorisch Museum in Londen gekozen uit 50.000 inzendingen. Laaglandgorilla Pikin is net gered uit de handen van stropers en wordt in een auto overgebracht naar een veiliger reservaat. Onderweg naar een beter bestaan bekomt de mensaap op de schoot van parkwachter Appolinaire Ndohoudou.

