Vriendinnen vinden 26.000 euro in vakantieflat 13 april 2018

Een groep vriendinnen die in een gehuurd appartement in Valkenburg een make-uptasje vond, had er wellicht op gerekend dat daar mascara en lippenstift inzaten... maar het bleek liefst 26.000 euro cash geld. De vrouwen uit Ospel, in Nederlands Limburg, brachten het geld naar de politie. "Al hebben we er even aan gedacht om het uit te geven", bekent Jeslynn, een van de dames, aan nieuwssite 1Limburg. "Maar dit was écht wel een groot bedrag. We vertrouwden het niet meer." De eigenaar van de flat claimt nu dat het geld van hem is, maar agenten willen de zaak eerst grondig onderzoeken. En de eerlijke vindsters? Die krijgen geen beloning. "Als ik nog eens zo'n vondst doe, weet ik niet of ik het geld weer netjes teruggeef", aldus nog Jeslynn. "Een klein beetje spijt heb ik wel."

HLN