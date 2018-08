Vriendin vrijgelaten verdachte dodelijke burenruzie doet verhaal: "Steve is geen moordenaar, hij wilde enkel gezin beschermen" Ken Standaert en Tim Van der Zeypen

08 augustus 2018

05u00 0 De Krant "Noem hem zeker geen moordenaar." Sandra Wyllinck (37) uit Bonheiden herhaalt het om de haverklap. Haar vriend Steve V.L. (44) is gisteren vrijgelaten. Twee nachten bracht hij in de cel door na een dodelijke burenruzie. "Steve heeft alleen maar zichzelf en ons gezin verdedigd, nadat wij éérst beschoten werden."

Mijn vriend is compleet gebroken. Hij wordt voor moordenaar versleten, terwijl hij dit alles echt nooit gewild heeft." Sinds het dodelijke schietincident in hun appartementsgebouw in Bonheiden, verblijft Sandra Wyllinck samen met haar 13-jarige zoon en Steves 9-jarige zoon bij haar familie in Antwerpen. Van daaruit reed ze maandag drie keer over en weer naar het politiecommissariaat in Sint-Katelijne-Waver. "Om Steve wat spullen te bezorgen en zelf drie uur lang verhoord te worden. Morgen (vandaag, red.) zijn de kinderen aan de beurt." Ook zij moeten dan vertellen over de noodlottige zondag die hun leven overhoophaalde. "Ik weet nu al dat we nooit meer in dat gebouw zullen wonen. Steve, ik, de jongens: we zullen altijd herinnerd worden aan dat beeld van die bloedende man in de hal."

Kabaal

