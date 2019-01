Vriendin Van Uytvanck out in achtste finale 10 januari 2019

Alison Van Uytvanck, die een koppel met Greet Minnen vormt, deelde de vreugde om de goeie prestaties van haar vriendin. Zelf raakte ze in Hobart in de tweede ronde niet voorbij Schmiedlova (WTA 77): 3-6, 2-6. Afgelopen nacht kwam Flipkens nog in actie tegen Sofia Kenin (WTA 56), na winst in de tweede ronde tegen de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 46) in een zwaarbevochten driesetter: 6-7 (3-7), 6-4, 6-1. Elise Mertens speelde afgelopen nacht in het hoger gedoteerde Sydney tegen de Australische Ashleigh Barty (WTA 15) voor een plek in de halve finale. In de kwartfinale had Mertens de Estse Anett Kontaveit (WTA 20) verslagen met 6-3, 6-1. (BF)