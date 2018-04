Vriendin van premier dan toch niet ondervraagd 14 april 2018

00u00 0

Mevrouw Charles Michel hoeft dan toch niet in de Kamer te getuigen over het F-16-dossier. De Franstalige christendemocraten die haar hadden uitgenodigd, trekken hun verzoek opnieuw in. "Een misverstand", is te horen. CdH had aangegeven dat het alle defensie-adviseurs op de kabinetten wilde horen. Aangezien Amélie Derbaudrenghien defensiespecialist is bij minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) belandde haar naam ook op die lijst. "Maar op dit moment willen we toch alleen mensen van het kabinet-Vandeput ondervragen", klinkt het nu bij cdH.