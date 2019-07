Exclusief voor abonnees Vriendin gedood omdat "ze te dicht danste met andere man" 10 juli 2019

00u00 0

Voormalig kinesist Emmanuel V. (68) uit Middelkerke is door de Brugse raadkamer doorverwezen naar de KI met het oog op een assisenproces. Hij moet zich verantwoorden voor doodslag op zijn vriendin Miriam Van Poel (68) uit Haaltert. De vrouw, een weduwe, werd in 2017 in haar tweede verblijf aan de kust om het leven gebracht met vijf messteken. Pas een dag later ging haar vriend zich aangeven bij de politie. V. zou door het lint zijn gegaan na een zoveelste discussie. De vrouw ging volgens hem te nauw om met mannen tijdens activiteiten van seniorenvereniging Okra, en zou ook "te dicht gedanst" hebben met één van hen. De jaloezie van V. had in het verleden al tot felle ruzies geleid. (SDVO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis