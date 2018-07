Vriendin Astrid: "Mijn leven met paar jaar verkort" 16 juli 2018

Bloednerveus keek ze in Roubaix naar de laatste kilometers van haar Yves, Astrid Demeulemeester. "Ik denk dat ik mijn leven met een paar jaar heb ingekort", lachte de ravissante West-Vlaamse. "Wat een circus hier, zeg, om te beginnen. En dan zo'n finale! Yves mag supertrots zijn. Dat ben ik zelf ook op hem. Begrijpelijk, zijn eerste vlaag van ontgoocheling. Maar dat gevoel zal heel snel plaats ruimen voor blijdschap, denk ik. Net als in Parijs-Roubaix 2015 ging hij op pad met Greg en Degenkolb. Tegen die twee grote klassieke coureurs haalde hij het onderste uit de kan. Hij heeft al negen mooie dagen achter de rug. Je ziet hem werkelijk genieten van die Belgische driekleur. Deze prestatie zal hem sterken voor het zware tweede luik van deze Tour, waarin hij toch nog flink wat werk op te knappen krijgt. Hét initiële doel waarmee hij naar deze Tour is gekomen. En hij doet dat voortreffelijk." (JDK)

