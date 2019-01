Vriendin (28) aangehouden Neergestoken man crasht in berm 29 januari 2019

00u00 0

Een 28-jarige vrouw uit het Limburgse As is opgepakt omdat ze haar vriend van 53 meermaals heeft gestoken met een mes. Ze zou onder invloed van drank zijn geweest. De man uit Turnhout had steekwonden in zijn buik, gezicht en pols. Hij reed nog zelf zwaargewond naar het ziekenhuis, maar op de Europalaan in Genk verloor hij de controle over het stuur en belandde met zijn auto in de berm. Een ambulance die toevallig voorbijkwam, nam de man mee naar het ziekenhuis. Zondag onderging hij daar verschillende operaties, waardoor hij nog niet kon worden verhoord.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN