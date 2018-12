Vrienden overleden Jasper (21) maken zijn droom waar 19 december 2018

Een eigen kledinglijn: dat was de grote droom van Jasper Van Puymbroeck (foto inzet) uit Kuurne. Maar in mei dit jaar stapte de jongeman uit het leven, op z'n 21ste. Nu maken zijn vrienden zijn dromen waar, vertelden ze gisteren aan de studio van de Warmste Week van Studio Brussel. Meteen na de begrafenis gingen zijn 'moatjes' aan de slag met Jaspers schetsen. "Palmbomen, een paaldansende vrouw, een schildpadje... We lieten ze op T-shirts en sweaters drukken", zegt Jonas, één van Jaspers beste vrienden. De collectie van 'Jazzy' bracht intussen al 9.000 euro op. Geld dat ze doneren aan OVOK, de vereniging voor ouders van een overleden kind. "Want wij weten wat het is om ouders te zien kapotgaan van verdriet. Drie jaar geleden verloren we al een vriend, Michael, toen hij verdronk na een fuif. Hij en Jasper kenden elkaar van de lagere school. Deze actie is een manier om hun ouders te zeggen dat we er ook altijd voor hen zullen zijn. We gaan door met het leven, maar we blijven samen." (BCL)

