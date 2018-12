Vrienden nodigen Puigdemont uit in parlement 03 december 2018

00u00 0

De voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont, die nog steeds in ballingschap verblijft in ons land, komt morgen naar het federaal en Vlaams parlement. Hij is uitgenodigd door de Vlaams-Catalaanse Vriendschapsgroep, een verzameling parlementsleden van N-VA maar ook van Groen en CD&V, om morgenochtend te komen ontbijten in het restaurant van het federaal parlement. Daarna krijgt hij er een gegidst bezoek en volgt een "informele ontmoeting" met een Catalaanse delegatie in de Commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer. Later ontvangt parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) hem in het Vlaams Parlement. De Spaanse regering trok onlangs nog de diplomatieke status van de Vlaamse vertegenwoordiging in Spanje in na uitspraken van Peumans over de situatie in Catalonië.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN